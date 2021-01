Kein Schneechaos - wohl auch durch Homeoffice

Bergstraße.„Von einem Schneechaos kann man heute an der Bergstraße wirklich nicht sprechen“, berichtet Bernd Hochstädter, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Südhessen.

Zwar habe es vereinzelte Unfälle und Verzögerungen gegeben – „zum Beispiel vier in Zwingenberg und zwei in Bensheim.“ Dennoch sei es verhältnismäßig ruhig abgelaufen. „Vermutlich liegt das auch daran, dass viele Bergsträßer momentan im Homeoffice sind“, schlussfolgert Hochstädter.

Keine Verkehrsstörungen mehr

Das habe die Lage vor allem im Berufsverkehr zwischen sechs und acht Uhr entspannt. „Insgesamt kann man sagen, dass es keine Personenschäden, sondern nur Sachschäden gab. Und die Verkehrsstörungen, die es gab, waren meist an Steigungen und haben sich inzwischen wieder aufgelöst.“ Unter anderem habe es Behinderung bei Heppenheim-Erbach, in Mörlenbach oder auch in Lautertal gegeben. „Am Saukopftunnel standen in den Morgenstunden außerdem LKWs quer, das hat sich aber mittlerweile wieder erledigt“, so der Pressesprecher. ssr

