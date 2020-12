Keine Ablesungen mehr vor Ort

Bergstraße.Die Energieversorger Entega und GGEW werden wegen der verschärften Kontaktbeschränkungen infolge der Corona-Pandemie dieses Jahr keine Zähler mehr vor Ort in den Haushalten ablesen.

Wie die GGEW dieser Zeitung auf Nachfrage mitteilte, sollten ihre Dienstleister gestern die letzten Ablese-Besuche in Alsbach-Hähnlein, den Bensheimer Ortsteilen, Lautertal, Bickenbach, Seeheim-Jugenheim und Zwingenberg abstatten. Die Haushalte in diesen Gebieten, bei denen ab heute keine Zähler mehr durch das Unternehmen abgelesen werden, würden angeschrieben und gebeten, die Zählerstände per Post oder online mitzuteilen. Die Entega verfährt ebenso, sie hatte ihre Zählungen bereits zum 8. Dezember beendet, wie Michael Ortmanns, Leiter der Unternehmenskommunikation, mitteilte.

Leser dieser Zeitung hatten in den vergangenen Tagen mit Blick auf das Infektionsrisiko kritisiert, dass die Energieversorger zum Jahresende hin noch Ablesungen vor Ort veranlasst hatten. Von der GGEW heißt es, die Hausbesucher seien angewiesen, sich an die Hygiene- und Abstandsregeln zu halten und in den Häusern und Wohnungen Mund-Nase-Bedeckungen zu tragen. Wer wegen der Corona-Pandemie keine Personen ins Haus lassen wollte, habe stets seine Daten auch selbst ablesen und in eine Karte eintragen können.

„Gegenüber der Selbstablesung sichert die Ablesung durch Fachpersonal eine hohe Datenqualität und vermeidet somit Missverständnisse und Nacharbeiten für Kunden und die Mitarbeiter“, heißt es in der Stellungnahme der GGEW weiter. Im Vorfeld sei über die Ablesungen informiert worden.

Die Entega habe, wie schon beim ersten Anstieg der Corona-Zahlen im Frühjahr, veranlasst, die Kontrolle der Zählerstände auf Selbstablesung umzustellen, teilt ihr Sprecher mit. Dies sei bereits am 23. November veranlasst worden, die begonnen Ablesungen habe das Unternehmen noch zu Ende geführt. Die Mitarbeiter hätten die Hygienevorschriften eingehalten. kbw

