Die heutigen Fotos in unserer Serie führen nach Lindenfels und dort in die Kappstraße 12. Im Jahre 1906 wurde das Wohnhaus von Valentin Tremper erbaut. Die Familie Tremper hat ihren Ursprung in der Steiermark und fand eine neue Heimat in der Glasherstellung in Seidenbuch, im Volksmund auch „Gloashitt“ (Glashütte) genannt. Valentin Tremper verdiente sein Brot mit dem Orgel- und Klavierbau und

...