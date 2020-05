Keine Corona-Neuinfektionen am Pfingstsamstag

Im Kreis Bergstraße gab es nach einer Mitteilung aus dem Landratsamt am Pfingstsamstag keine neuen Corona-Fälle. Insgesamt sind weiter 352 Infektionsfälle bekannt. Ein Patient liegt im Krankenhaus. Unter anderem in Bensheim, Einhausen, Heppenheim, Lautertal, Lindenfels, Lorsch und Zwingenberg gibt es derzeit keine Infektionsfälle mehr. zur Zahl der Genesenen gab es heute vom Kreis keine Angaben.

Bergstraße.In Hessen sind inzwischen mehr als 10.000 Corona-Infektionen gemeldet worden. Das Sozialministerium berichtete von 10.003 bestätigten Fällen, 41 mehr als am Vortag (Stand 14 Uhr). Kein weiterer Todesfall kam demnach hinzu, die Zahl verharrte bei 476. In der Statistik werden nur Fälle erfasst, die von den Kommunen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in eine Datenbank eingegeben wurden. Die Angaben können nachträglich korrigiert werden. Eine Verschärfung der Auflagen im Land ist nach den aktuellen Zahlen weiterhin nicht zu erwarten. Die Städte und Kreise in Hessen sind weit von der Obergrenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen entfernt.

Im Kreis Bergstraße gab es nach Angaben des Landratsamtes elf Neuinfektionen innerhalb der vergangenen letzten sieben Tage. Das seien 4,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Der Grenzwert liege bei 135. dpa/tm