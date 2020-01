Keine Corona-Verdachtsfälle im Kreis

Das neue Coronavirus (2019-nCoV) greift immer weiter um sich: Mehr als 8000 Infizierte und rund 170 Todesfälle gibt es bis zum gestrigen Redaktionsschluss allein in China. Etwas mehr als 100 weitere Menschen – unter anderem in Thailand, Singapur, Frankreich und den USA – leiden ebenfalls an der neuartigen Lungenkrankheit. Jüngst sind auch in Deutschland die ersten vier Fälle im Landkreis Starnberg aufgetreten.

14 Tage Inkubationszeit

Dort hatten sich vier Mitarbeiter des Autozulieferers Webasto während einer Schulung, an der auch eine Kollegin aus einem Werk des Unternehmens in Shanghai teilgenommen hatte, angesteckt. Die Frau aus Shanghai wurde vor ihrer Abreise in China von ihren Eltern besucht, die aus der Region Wuhan stammen. Erst auf ihrem Rückflug am 23. Januar habe sich die Kollegin erstmals krank gefühlt.

Die vier Infizierten liegen in Isolierzimmern im Münchener Klinikum Schwabing. Laut eines behandelnden Arztes sind sie symptomfrei und in einem guten Zustand.

Was ist das für eine Erkrankung?

Das Coronavirus 2019-nCoV kann eine Lungenkrankheit mit Fieber, trockenem Husten und Atembeschwerden auslösen. Es gehört, wie das SARS-Virus, zu den beta-Coronaviren. Das neue Virus sei im Gegensatz zu SARS laut Experten jedoch ein kaum ansteckender Erreger. Zudem verlaufe die Erkrankung oftmals harmlos, in einzelnen Fällen löse es jedoch schwere Lungenentzündungen aus. Die Inkubationszeit, also die Zeit von der Ansteckung bis zu ersten Symptomen, dauert laut den Experten des Robert-Koch-Instituts (RKI) zwischen zwei und 14 Tagen. Menschen sind höchstwahrscheinlich aber auch schon während der Inkubationszeit ansteckend, solche Übertragungen gelten jedoch als sehr selten.

Woher kommt das neue Coronavirus?

Seit Dezember 2019 sind in der Stadt Wuhan in der Provinz Hubei vermehrt Fälle der neuen Lungenerkrankung aufgetreten. Die Quelle der Infektion ist noch nicht eindeutig bekannt, es ist jedoch wahrscheinlich, dass das Virus auf einem lokalen Geflügel- oder Fischmarkt vom Tier auf den Menschen übergesprungen ist. Die Übertragungswege der Infektion sind ebenfalls noch nicht eindeutig geklärt. Die Übertragung von Mensch zu Mensch ist jedoch bereits wissenschaftlich bewiesen. Es wird vermutet, dass das Virus via Tröpfcheninfektion weitergegeben wird.

Wie sieht die Risikoeinschätzung für Deutschland aus?

Laut RKI müsse zwar mit einzelnen Fällen, wie dem im Landkreis Starnberg, in Deutschland gerechnet werden. Das Risiko für die Bevölkerung in der Bundesrepublik wird jedoch weiterhin als gering eingeschätzt. Es sei jedoch wichtig, Fälle früh zu erkennen, zu isolieren und Hygienemaßnahmen konsequent einzuhalten, damit eine Weiterverbreitung frühzeitig aufgehalten werden kann - so wie im jüngsten Fall bereits geschehen. Darüber hinaus informierte das Hessische Ministerium für Soziales und Integration (HMSI) den öffentlichen Gesundheitsdienst in Hessen, der Ärzten und Krankenhäusern bei Verdachtsfällen beratend zur Seite steht.

Auch am Flughafen Frankfurt wurden bereits präventive Maßnahmen ergriffen. Sollten beispielsweise Reisende, die aus dem betroffenen Gebiet kommen, während des Flugs erkranken, werden sie bereits in der Luft isoliert und am Flughafen durch Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes untersucht. Leidet ein Reisender nach seiner Rückkehr aus China unter Fieber, Husten und Atemnot, sollte er oder sie zuhause bleiben, unnötige Kontakte vermeiden und den Arzt aufsuchen – dies jedoch nur mit vorheriger telefonischer Anmeldung mit dem Hinweis auf die Beschwerden und die Reisehistorie.

Wie kann man einer Infektion mit dem Virus vorbeugen?

Bis jetzt gibt es weder einen Impfstoff gegen das Virus noch eine spezifische Behandlung für die Erkrankung. Um sich bestmöglich zu schützen, sollte man Reisen in die vom Coronavirus betroffenen Gebiete möglichst verschieben. Darüber hinaus zählen eine gute persönliche Hygiene, regelmäßiges richtiges Händewaschen, das Einhalten der Husten- und Niesetikette sowie das Vermeiden von Kontakt zu erkrankten Personen zu den besten Präventionsmaßnahmen – Maßnahmen, die in Anbetracht der aktuellen Grippesaison ohnehin ratsam sind.

Das Auswärtige Amt arbeitet derzeit an einer organisierten Rückführung für die rund 90 deutschen Staatsbürger, die sich derzeit im Risikogebiet Wuhan befinden. Ein entsprechendes Flugzeug soll in Frankfurt landen, von wo aus die Passagiere dann sofort in Quarantäne kommen sollen. Die Rückkehrer sollen während der vierzehntägigen Inkubationszeit isoliert bleiben.