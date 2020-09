Keine Krone für Jana Petermann

Bergstrasse.Eva Lanzerath aus dem Weinanbaugebiet Ahr ist zur 72. Deutschen Weinkönigin gewählt worden. Im Finale in Neustadt an der Weinstraße setzte sich die 22-Jährige am Freitag gegen sechs Konkurrentinnen durch. Darunter auch Jana Petermann von der Hessischen Bergstrasse.

Die Lehramtsstudentin aus Bad Neuenahr-Ahrweiler folgt auf Angelina Vogt von der Nahe. Die Krone bleibt damit in

...