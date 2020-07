Keine Meldung via Warn-App im Kreis

Bergstraße.16,1 Millionen Menschen in Deutschland haben inzwischen die Corona-Warn-App auf ihr Smartphone geladen. Sie soll dabei helfen, Kontaktpersonen von Infizierten zu warnen und so Infektionsketten zu unterbrechen. In keinem anderen europäischen Land hat sich ein größerer Anteil der Bevölkerung eine solche App besorgt. Auch in der Region zeigt sie Wirkung – wenn auch in ziemlich geringem

...