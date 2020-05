Keine neue Corona-Fälle am Dienstag

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße gab es heute keine neuen nachgewiesenen Corona-Infektionsfälle. Insgesamt sind damit weiterhin 339 Infektionsfälle bekannt, wie das Landratsamt am Abend meldete. 292 Personen seien mittlerweile genesen. Drei Patienten liegen in Krankenhäusern.

In Hessen gibt es mittlerweile 9368 Menschen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben. Die Zahl der Infektionen stieg im Vergleich zum Vortag um 31, wie das Sozialministerium mitteilte (Stand 14 Uhr). Drei weitere Menschen starben demnach an den Folgen einer Infektion. Mittlerweile werden insgesamt 442 Todesfälle in Hessen mit Covid-19 in Verbindung gebracht. In der Statistik des Ministeriums werden nur Angaben erfasst, die von den Kommunen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in eine elektronische Datenbank eingepflegt wurden.

Bei den regionalen Fallzahlen sind die Städte und Gemeinden weiterhin ein gutes Stück von der Obergrenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen entfernt. Wird diese erreicht, drohen wieder Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Die höchsten Werte liegen der Statistik des Ministeriums zufolge bei 14 im Odenwaldkreis und 13 in Wiesbaden. In den Kreisen Lahn-Dill, Vogelsberg und Marburg-Biedenkopf liegt der Wert bei Null.

Bundesweit sind bis zum Abend über 175.600 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden (Vortag: mehr als 175.100 Infektionen). Mindestens 8054 Infizierte sind den Angaben zufolge gestorben (Vortag: mindestens 7974). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Dienstag bei 0,86 (Datenstand 19. Mai, 0 Uhr). Das bedeutet, dass jeder Infizierte im Mittel etwas weniger als eine weitere Person ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Seit Donnerstag gibt das RKI zudem ein sogenanntes 7-Tage-R an. Es bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen lag dieser Wert bei 0,81 (19.5. 0 Uhr). Er zeigt das Infektionsgeschehen vor acht bis 16 Tagen.

Nach Angaben des RKI haben rund 155.700 Menschen die Infektion überstanden. Wie für andere Länder rechnen Experten aber auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle. dpa/tm