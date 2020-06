Keine neuen Corona-Fälle am Montag

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße wurden auch am Montag keine neuen Corona-Fälle gemeldet. Das teilte das Landratsamt am Abend mit. Die letzte Infektion trat am vergangenen Donnerstag auf. Insgesamt sind 366 Infektionsfälle bekannt. 353 Patienten seien mittlerweile genesen, drei Menschen starben an der Infektion. Die Zahl der derzeitigen Infektionen liegt nach Kreis-Angaben bei zehn, in den Krankenhäusern wird kein Corona-Fall stationär behandelt. Unter anderm in Bensheim, Heppenheim, Lautertal, Lindenfels und Zwingenberg gibt es zurzeit keine Patienten.

Wie es weiter hieß, gab es zwei Neuinfektionen innerhalb der vergangenen letzten sieben Tage, was einer Quote von 0,7 Infektionen pro 100.000 Einwohnern entspreche. Der Grenzwert für schärfere Beschränkungen zur Bekämpfung der Epidemie liege für den Kreis bei 135 Fällen innerhalb von sieben Tagen.

Hessenweit ist heute nach Angaben des Sozialministeriums nur eine Infektion hinzugekommen. Damit ist das Virus bei insgesamt 10.762 Menschen nachgewiesen worden. Die Zahl der Todesfälle von Infizierten blieb seit Samstag unverändert bei 506 (Stand 14 Uhr). dpa/tm