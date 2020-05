Keine Sprechstunde, aber erreichbar

Bergstraße.Auch in Coronazeiten ist der Sozialverband VdK für seine allein im Kreis Bergstraße über 10 000 Mitglieder trotz der Kontaktbeschränkungen da. Gerade jetzt träten durch den Lockdown vermehrt finanzielle Probleme auf.

Die Kreisgeschäftsstelle des VdK ist per Email unter kv-bergstrasse@vdk.de erreichbar, außerdem per Telefon unter 06252/913 478 dienstags von 14 bis 17 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 12 Uhr. Unterlagen können eingescannt per Mail oder auch (möglichst als Kopie) per Post geschickt werden an: VdK Bergstraße, Weiherhausstraße 6, 64646 Heppenheim.

Die eingereichten Unterlagen werden durch die Berater des VdK bearbeitet und bei Bedarf am Telefon Sprechstunden abgehalten, z. B. zur Fristenwahrung, bei neuen Anträgen fürs Versorgungsamt und weiteren Fragen zum Sozialrecht.

Hilfesuchende können sich auch an ihre örtlichen VdK-Vertreter wenden. In Ausnahmefällen kann die Sprechstunde mit genügend Abstand beispielsweise auf der Terrasse des Beraters stattfinden. zg

