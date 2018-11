Kerwejugend, Dirtbiker und Frauenhaus ausgezeichnet

Der Bergsträßer Bürgerpreis 2018 ist vergeben: Für ihr außerordentliches ehrenamtliches Engagement zeichneten der Bergsträßer Anzeiger und die Sparkasse Bensheim die Kerwejugend Elmshausen, die Dirtbiker Zwingenberg und den Verein Frauenhaus Bergstraße aus. Dazu gab es erstmals zwei Sonderpreise.

Bergstraße. Zum fünften Mal seit 2014 waren die Bürger in der Region in den vergangenen Monaten dazu aufgerufen, ihre Vorschläge für den Bergsträßer Bürgerpreis einzureichen. Die Jury hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, und am Montagabend wurden die Sieger in Bensheim ausgezeichnet. „Von Jahr zu Jahr wird es schwerer, sie zu ermitteln“, verwies Sparkassenchef Eric Tjarks auf die hohe Qualität der Bewerbungen.

Er appellierte an die Anwesenden, ihre Ehrenämter auch in Zukunft nicht ruhen zu lassen, und kündigte die weitere Unterstützung von Sparkasse und BA an. „Bürgerschaftliches Engagement trägt zur Stärkung der Gemeinschaft bei und hält die Gesellschaft zusammen“, bekräftigte BA-Geschäftsführer Michael Roth.

Dranbleiben zahlt sich aus

Der erste Preisträger des Abends, die Kerwejugend Elmshausen, bewies, dass sich Dranbleiben lohnt: Schon 2016 hatte sich die rund 30 Mitglieder starke Truppe in der Kategorie „U 25“ für den Bürgerpreis beworben, war damals aber nicht zum Zug gekommen. Die Freude bei Lukas Volk und Vorsitzendem Fabian Kaffenberger war deshalb groß. Am regen Ortsleben in Elmshausen ist die Kerwejugend maßgeblich beteiligt, organisiert etwa den Weihnachtsmarkt, das Teichfest und eine Fastnachtsveranstaltung und natürlich den jährlichen Kerweumzug.

Das Preisgeld von 1000 Euro wollen die als „Alltagsheld“ ausgezeichneten Dirtbiker in eine höhere Anlauframpe und einen Pump Track genannten Rundkurs für Kinder investieren. „So wollen wir die Anlage in Zwingenberg noch attraktiver machen“, erklärte Yannick Romswinckel, der den Preis mit Felix Ghaffar entgegennahm. Für den Trendsport setzen sich die Dirtbiker um Romswinckel seit über zehn Jahren in der Region ein, 2012 wurde ihre „Bembelbahn“ eingeweiht.

Weil er seit 30 Jahren das Frauenhaus Bergstraße und seit 2016 auch eine Beratungs- und Interventionsstelle betreut, wurde der gleichnamige Verein – am Stichtag 100 Jahre Frauenwahlrecht – für sein Lebenswerk ausgezeichnet. „Wir stehen stellvertretend für alle Frauen, die sich deutschlandweit und international für Frauenrechte einsetzen“, sagte Vorsitzende Christine Klein. Es herrsche rechtliche, aber noch lange nicht tatsächliche Gleichstellung zwischen Männern und Frauen. Zudem reiche der Platz in den Frauenhäusern bei Weitem nicht aus, so dass immer wieder Frauen weggeschickt werden müssten.

Den Sonderpreis für „Lebendiges Dorfleben“ konnten Martina Bergler und Andreas Klemm für ihre Verdienste rund um das „Hochstädter Haus“ entgegennehmen. Mit immensem Einsatz ist es den beiden gelungen, das Dorfleben in Hochstädten mit einem Dorfgemeinschaftshaus mit Dorfladen, Café und Veranstaltungsraum zu bereichern. Noch ist das Projekt nicht abgeschlossen. Die beiden Initiatoren und Treiber freuten sich sehr über die Auszeichnung und betonten, dass sie sie als Anerkennung für das gesamte Team sehen, das hinter dem „Hochstädter Haus“ steht.

Kerwespruch zur Feier des Tages

Den Sonderpreis für „Lebendiges Brauchtum“ erhielt Heinz Diehl aus Einhausen. Vielen bekannt als Verfasser des Einhäuser Kerwespruchs, antwortete er auf die Auszeichnung denn auch mit einem Vers: „Ach, wär’ doch 1907 – sein Opa bloß zu Haus’ geblieben. Es würde jetzt in Kallstadt eben – die Familie Trump noch geben. Und Donald wäre bestenfalls – der Trumpe-Hannes von de’ Pfalz“, zitierte der Geehrte mit einem schelmischen Grinsen. Alle Preisträger werden in den kommenden Monaten noch ausführlich im Bergsträßer Anzeiger vorgestellt.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 14.11.2018