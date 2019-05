Kies am Zwingenberger Kreisel in der Kritik

Zwingenberg.Weil die Gärtnerkolonne des Zweckverbands Kommunale Dienste Alsbach, Hähnlein, Zwingenberg auf dem B 3-Kreisel am Rewe-Markt Kiesflächen angelegt hat, wurde im ältesten Bergstraßenstädtchen der Vorwurf laut, die Kommune gehe mit schlechtem Beispiel voran und lege einen „Garten des Grauens“ an. Mit eben dieser Formulierung prangern Naturschutzverbände den zunehmenden Trend an, (Vor-)Gärten mit Beton, Schotter und Steinen und damit insektenfeindlich zu gestalten. Zwingenbergs Rathauschef Holger Habich ärgert sich über das aus seiner Sicht vorschnelle Urteil noch vor der Fertigstellung – und erläutert den Kritikern das Gestaltungskonzept, das vor allem auf Stauden setzt, mit der Bayerischen Gartenbauakademie abgestimmt wurde und die Gestaltung der Bensheimer Kreisel, die zum Hessentag 2014 errichtet wurden, zum Vorbild hat. / mik

