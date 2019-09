Kinder sexuell missbraucht

Bergstraße.Wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in vier Fällen in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen muss ein 59 Jahre alter Mann aus dem Weschnitztal für drei Jahre und zehn Monate ins Gefängnis. Die 2. Große Strafkammer des Landgerichts Darmstadt sah es als erwiesen an, dass sich der Mann in den Jahren 2005 sowie 2016 und 2017 an zwei zum Tatzeitpunkt elfjährigen Mädchen

...