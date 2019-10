Kinder werden zu Botschaftern

Bergstraße.Der Plant-for-the-Planet-Club Bergstraße – auch Unterstützer des Klimabündnisses Bergstraße – plant für Samstag (2. November) eine Akademie an der Schillerschule in Bensheim, bei der Kinder zwischen 9 und 13 Jahren an einem Tag zu Klimabotschaftern ausgebildet werden.

Selbst aktiv werden

Nach der offiziellen Begrüßung durch die Schulleitung, Sponsoren und einen Vertreter der Stadt Bensheim nähern sich die Kinder dem Thema Klimakrise spielerisch und durch kleine Gruppenarbeiten. Sie lernen unter anderem was CO2, Treibhauseffekt und Klimaerwärmung bedeutet, und wie dadurch unsere Welt beeinflusst wird. Außerdem lernen sie in einem Rhetorik-Workshop, wie man Vorträge hält.

Das Besondere an der Akademie ist, dass die Teilnehmer durch Jugendliche, die bereits an einer Akademie zu Botschaftern ausgebildet wurden, für das Thema sensibilisiert und motiviert werden.

Pflanzaktion

Darüber hinaus bekommen die Kinder die Gelegenheit, ihre eigenen kleinen Projekte zu planen, um selbst aktiv zu werden, und nehmen an einer Pflanzaktion teil, die bei der Firma Sanner-Ventures in der Schillerstraße in Auerbach stattfindet. Ziel der Akademie ist es, die Kinder für die derzeitige Klimakrise zu sensibilisieren und ihnen zu zeigen, dass es selbst als Jugendlicher recht einfach ist, etwas dagegen zu unternehmen. Für acht Bäume werden noch mit je 50 Euro Unterstützer gesucht, die eine Patenschaft für einen Baum übernehmen. Interessierte können sich direkt bei der Firma Sanner-Ventures melden.

Teilnahme ist kostenlos

Die Akademie ist für alle Teilnehmer kostenlos. Es gibt auch einige Plätze für Lehrer oder Eltern, die sich als Begleitperson anmelden können. Details und den Anmeldelink finden Interessenten auf der Webseite von Plant for the Planet. red

Info: Anmeldung: www.plant-for-the-planet.org/de/mitmachen/akademien

