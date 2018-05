Anzeige

Bergstraße.Zu einem Kirchentag für Kinder lädt das Evangelische Dekanat Bergstraße am 17. Juni (Sonntag) in die Kirchengemeinde in Rimbach ein. Das Motto des Kirchentages lautet „Von der unglaublichen Liebe Gottes“. Eingeladen sind alle Kinder im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren aus dem Gebiet der Dekanate Bergstraße und Ried.

„Wir wollen deutlich machen, dass Gott uns lieb hat, so wie wir sind. Selbst dann, wenn wir etwas falsch machen“, erläutert Katja Folk, Referentin für Kindergottesdienst. Das zeige sich auch in Jesus’ Gleichnis vom verlorenen Sohn, das zentrales Thema des Kinderkirchentages sein wird.

Der Anfangsgottesdienst beginnt um 10 Uhr mit einer Musicalaufführung des Kinderchores und der Theatergruppe Rimbach. Anschließend können die Kinder in Kleingruppen kreativ zum Leitthema gestalten. Es gibt verschiedene Workshops von Kinderyoga über Töpfern und Basteln bis Weben.