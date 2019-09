Kindern den Glauben nahebringen

Bergstraße.Der Landesverband Kindergottesdienst der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) lädt alle drei Jahre die ehren- und hauptamtlich Mitarbeitenden im Bereich Kirche mit Kindern zu einem Landestreffen ein. Diesmal findet das Landestreffen am Samstag, 7. September, in Bensheim in der Evangelischen Stephanusgemeinde (Eifelstraße 37) statt.

„Wurzeln wachsen lassen“

In Bensheim werden bis zu 170 Teilnehmende aus dem gesamten Kirchengebiet erwartet. Beim Gottesdienst zum Auftakt wird ein Theaterstück zum Thema „Wurzeln wachsen lassen“ aufgeführt. Für die Landeskirche wird die stellvertretende Kirchenpräsidentin Ulrike Scherf ein Grußwort sprechen. Im Anschluss wird der Pfarrer für Kindergottesdienst der Landeskirche Hannover, Dirk Schliephake, einen Vortrag zum Thema „Wurzeln wachsen lassen“ halten. Geehrt wird zudem der Vorsitzende des Landesverbands Kindergottesdienst Eberhard Scholl, der seit nunmehr 35 Jahren ehrenamtlicher Vorsitzender ist.

Praxis-Workshops

Die Teilnehmenden können sich in zwei Praxis-Workshops einwählen. Die Bandbreite reicht von Abendmahl mit Kindern über Erzählen mit Handpuppen bis zu den Perlen des Glaubens. In den Pausen steht der Markt der Möglichkeiten zur Verfügung mit einer breiten Auswahl an kreativen Ideen rund ums Thema „Wurzeln“. Der Tag endet mit einem Bibelerzählabend. Die Geschichten und Lieder sind hierbei so gewählt, dass sie später in der Kindergottesdienstpraxis verwendet werden können.

Weinlagenwanderung zum Finale

Die Teilnahme ist kostenlos. Das Landestreffen ist offen für alle, die im Bereich Kirche mit Kindern tätig sind. Die Teilnehmenden können das Landestreffen auch nutzen, um die Region Bergstraße kennenzulernen. Die Referentin für Kindergottesdienst im Dekanat Bergstraße, Katja Folk hat zum Abschluss am Sonntag von 10.30 bis 12.30 Uhr eine Weinlagenwanderung organisiert mit Weinverköstigung und einer kleinen Andacht in den Weinbergen von Heppenheim mit der Winzerfamilie Antes. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 06.09.2019