Kirche beauftragt 14 neue Lektoren

Anzeige

Bergstraße.Die Starkenburger Pröpstin Karin Held hat bei einem Gottesdienst in der evangelischen Kirche Bensheim-Gronau 14 Gemeindemitglieder als neue Lektoren beauftragt. In Absprache mit den Pfarrern können sie ab sofort Gottesdienste leiten. Dazu erhalten sie Predigtvorschläge, die vom Zentrum Verkündigung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau herausgegeben werden.

Achtsames Miteinander

Die neuen Lektoren wurden von den Pfarrerinnen Uta Voll (Gronau/Zell) und Steffi Beckmann (Klinikseelsorge des Kreiskrankenhauses Heppenheim) bei einer einjährigen Ausbildung geschult und auf ihren Dienst vorbereitet. „Sie kommen aus unterschiedlichen Berufen. In der Ausbildung haben sie ein gutes, achtsames und engagiertes Miteinander gepflegt“, sagten die beiden Pfarrerinnern.

Der stellvertretende Dekan Hermann Birschel hieß die neuen Lektoren im Namen des Bergsträßer Dekanats willkommen. Er appellierte an die Gruppe, den Dienst als Gemeinschaftsaufgabe zu betrachten und den einen oder anderen Gottesdienst gemeinsam vorzubereiten und zu feiern. „Die neuen Mitarbeiter in der großen Gemeinde Gottes sind Helfer zur Freude, weil sie die frohe Botschaft weitersagen“, so Pröpstin Held.