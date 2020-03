„Kirche muss sich den Armen öffnen“

Bergstraße.Mehr Menschen soziale Teilhabe zu ermöglichen, das schreibt sich die evangelische Kirche im Dekanat Bergstraße auf die Fahnen. In seinem Bericht während der Synode, die jetzt in Lampertheim getagt hat, sprach sich Dekan Arno Kreh (BILD: Nix) deutlich dafür aus, dass sich Kirche mehr für Arme und Bedürftige in unserer Gesellschaft einsetzt.

Familien, aber auch Alleinerziehende, zu

...