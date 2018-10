Kirchenbegehung in Viernheim

Bergstraße.Kirchen-„Führungen“ sind allgemein bekannt. Was aber ist im Unterschied dazu eine Kirchen-„Begehung“? Dieses noch relativ neue Format soll einen Kirchenraum nicht zuerst über einen Vortrag (etwa über Bau- oder Kunstgeschichte) erschließen, sondern einen ganz persönlich-subjektiven Zugang eröffnen. Dabei steht das im Mittelpunkt, was ein Kirchenraum bei den einzelnen Teilnehmenden an Empfindungen, Fragen, Erfahrungen innerlich auslöst. Ein strukturierter Ablauf und eine Moderation helfen, darüber in ein gemeinsames Gespräch zu kommen. Ergänzend dazu gibt es einen inhaltlichen Impuls, der einen Aspekt dieses Kirchenraums aufgreift.

Spirituelles Forum

Die Viernheimer Marienkirche, in der die Kirchenbegehung stattfindet, stammt aus dem 17. Jahrhundert und ist heute ein Kirchort und Teil der größeren Pfarrei Johannes XXIII. Sie liegt in der Mannheimer Straße 18. Termin ist Freitag, 26. Oktober, 18 Uhr. Die hat Moderation Frank Meessen; Gesang Sonja Stein.

Diese Veranstaltung findet im Rahmen des Spirituellen Forums statt, das eine Initiative der drei katholischen Dekanate im Kreis Bergstraße ist und ganz unterschiedliche Veranstaltungen im Kreisgebiet entwickelt und anbietet. Ziel ist es, neue Formen moderner Spiritualität zu finden, und zwar zusammen mit denen, die Interesse an dieser Frage haben. red

