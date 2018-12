Kirchengemeinden laden zu Weihnachtsgottesdiensten ein

Bergstraße.Auch für viele Menschen, die im Laufe des Jahres eher selten in die Kirche gehen, gehört der Gottesdienstbesuch zu Weihnachten zum festen Feiertagsprogramm. Und auch diese eher seltenen Gäste in den Gotteshäusern sind den Geistlichen jederzeit willkommen, die über die Festtage zu zahlreichen Gottesdiensten in die Kirchen der Region einladen, um die Geburt von Jesus Christus zu feiern.

An dieses Ereignis erinnert beispielsweise auch das schmuckvolle Fenster in der Kirche im Bensheimer Stadtteil Schwanheim (Bild), wo heute ab 15.45 Uhr ein Familiengottesdienst mit Krippenspiel gefeiert wird.

Eine umfassende Übersicht über die Gottesdienste in der Region an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen finden Sie auf dieser Seite. seg/BILD: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 24.12.2018