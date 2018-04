Anzeige

Zwingenberg.Die Stadt Zwingenberg will bis im Jahr 2020 eine dreigruppige Kindertagesstätte errichten. Damit sollen die knappen Betreuungskapazitäten für Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren ausgebaut werden. Die Fachausschüsse des Stadtparlaments billigten die Absichtserklärung des Magistrats einstimmig. Die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung steht noch aus, dürfte aber reine Formsache sein. Über die Trägerschaft, die Bauweise und den Standort muss noch beraten und beschlossen werden. Zurzeit gibt es in Zwingenberg zwei kommunale und eine kirchliche Kita sowie eine Kleinkindbetreuung in Vereinsträgerschaft. mik