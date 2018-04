Klangtüftler hat die Nase vorn

Anzeige

Damit kann er Schallwellen im dreidimensionalen Raum simulieren. „Wohltemperierte Mathematik“ heißt sein erfolgreiches Projekt. Um auch aufwendige Simulationen für große Lautsprecher bewerkstelligen zu können, passte der 17-Jährige seinen Algorithmus immer wieder an.

12 000 Teilnehmer

Insgesamt haben sich 14 Jungforscher aus Hessen für das Bundesfinale des Wettbewerbs qualifiziert. Bei der 53. Auflage von „Jugend forscht“, dem bekannten wissenschaftlichen Nachwuchswettbewerb, waren deutschlandweit knapp 12 000 Teilnehmer angetreten, 582 davon in Hessen.

Die Schüler, Azubis und Studenten im Alter von bis zu 21 Jahren traten in sieben Fachgebieten an: Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Mathematik und Informatik, Physik sowie Technik. Seit 1996, also mittlerweile zum 23. Mal, richtet Merck den Landeswettbewerb aus.

Bundesfinale im Mai

Seit 36 Jahren ist Merck bereits Patenunternehmen. 1982 war der Konzern erstmals Gastgeber eines Regionalwettbewerbs. Weil Merck in diesem Jahr Jubiläum feiert, richtet das Unternehmen auch den Bundeswettbewerb aus, der von 24. bis 27. Mai stattfindet – nach 1989 und 2002 bereits zum dritten Mal. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.04.2018