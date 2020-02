Von Gerlinde Scharf

Hepprumer Straßenfastnacht helau! Sturmtief Xanthippe, das sich an der Bergstraße Gott sei Dank nur als relativ laues Lüftchen entpuppte, das sich ab und an zu einer steifen Brise hoch schaukelte, konnte am Sonntag dem närrischen Lindwurm nichts anhaben. Mitgebrachte Pessimisten-Regenschirme wurden allenfalls als Auffangbecken für babbische Gutseln, zuckersüßes

...