Klasse Medien gibt’s jetzt das ganze Jahr über

Anzeige

Bergstraße.Klasse Medien wird „volljährig“. Das medienpädagogische Projekt des Bergsträßer Anzeigers für die sechsten bis zehnten Klassen geht nach den Sommerferien in die 18. Runde. Und es ist – sozusagen – „reifer“ geworden: Erstmals bietet die Tageszeitung das in seinen Anfängen als „Schüler machen Zeitung“ bezeichnete und als Leseförderprojekt aufgelegte Konzept ganzjährig an. Lehrende und Lernende an den weiterführenden Schulen im Verbreitungsgebiet des BA können nun während des gesamten (Schul-)Jahres an Klasse Medien teilnehmen.

Die zeitliche Neuausrichtung des Projekts ist das Ergebnis vieler Gespräche, die in den vergangenen Monaten mit Schulen geführt wurden – der klare Auftrag an die Macher von Klasse Medien:

Klasse Medien im Überblick „Klasse Medien“, das medienpädagogische Projekt des Bergsträßer Anzeigers, wendet sich an die Jahrgangsstufen 6 bis 10 der weiterführenden Schulen; die Teilnahme ist kostenlos. Der Einstieg in das Projekt ist das gesamte (Schul-)Jahr über möglich; die Dauer der Zeitungslieferung ist von zwei bis fünf Wochen frei wählbar. Um besser planen zu können, wird jedoch um eine Anmeldung bis zum 14. September gebeten. Die Zeitung wird im gewünschten Zeitraum im Klassensatz an die Schule geliefert, außerdem erfolgt für alle Teilnehmer einer Lerngruppe die Freischaltung der BA-App-Zeitung. Begleitende, modular aufgebaute Unterrichtsmaterialien werden den Lehrkräften zum Download zur Verfügung gestellt. Zum Leistungsumfang gehören – auf Wunsch – auch Besuche von Redakteuren und Fotografen in den Klassen, eine Druckereibesichtigung oder die Tablet-Klasse sowie die Veröffentlichung von Schülerarbeiten. Anmeldung: Bergsträßer Anzeiger, Medienhaus am Ritterplatz, Rodensteinstraße 6, 64625 Bensheim, Telefon: 06251/1008-16, Telefax: 06251/1008-18, E-Mail: ba-service@bergstraesser-anzeiger.de, Online-Anmeldung: www.bergstraesser-anzeiger.de/klasse_medien Fragen zum Anmeldeprozedere für das Projekt beantworten Michaela Eisenhauer und Beate Kuhn (Telefon: 06251/1008-16) sowie Andrea Mizera (06251/1008-50), Fragen zum Konzept beantwortet Projektredakteur Michael Ränker (06251/1008-46). www.bergstraesser-anzeiger.de/klasse_medien

Mehr Flexibilität, um das medienpädagogische Projekt noch besser im Unterricht einsetzen zu können. Bis dato konnten die Lerngruppen ausschließlich während eines fünfwöchigen Zeitraums im vierten Quartal eines Jahres – also zwischen Herbst- und Weihnachtsferien – teilnehmen.