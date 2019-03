Kleine Sauna brennt am Miramar

Weinheim.Rauch über Weinheim und große Aufregung: In einer Sauna im Außenbereich des Miramar war am Mittwoch ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehren Weinheim Stadt, Hohensachsen und Lützelsachsen waren mit vier Fahrzeugen und 24 Personen im Einsatz und bekamen den Brand schnell in den Griff.

Wie die Geschäftsleitung des Freizeitbads in einer Pressemitteilung schreibt, handelte es sich um die

...