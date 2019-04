Kleine Wiese, große Wirkung: Jeder kann etwas für Bienen tun

Bergstraße.Das Volksbegehren Artenvielfalt „Rettet die Bienen“ war die erfolgreichste Bürgerbeteiligung in der Geschichte Bayerns: Rund 1,8 Millionen Menschen trugen sich in den Rathäusern in die Listen ein und unterstützten so eine geplante Änderung des Naturschutzgesetzes, um eine vielfältige Flora und Fauna zu erhalten (wir berichteten). Auch die Imker im Kreis Bergstraße verfolgten die jüngste

...