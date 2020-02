Kleiner Verein mit großem Herz

Bergstraße.Der Vereinsname ist Programm: Schnell, direkt und unbürokratisch will „Einfach helfen Bergstraße“ Menschen aus der Region, die unverschuldet in eine Notlage geraten sind, unterstützen. Damit dies auch in Zukunft gelingen kann, ist der Verein auf Spenden angewiesen. Die Sparkasse Bensheim hat jetzt 2500 Euro an den Vorstand übergeben, die als Spende aus der „Baby-Beilage“, die zum Jahresende im Bergsträßer Anzeiger veröffentlicht wurde, stammt.

Schnell, direkt und unbürokratisch

„Das Geld können wir prima gebrauchen und haben auch schon eine sehr dankbare Empfängerin“, freute sich Vorsitzende Heike Koser-Jung bei der Spendenübergabe im Medienhaus Bergstraße in Bensheim. „Einfach helfen“ wird mit der Spende eine alleinerziehende Mutter mit einem dreimonatigen Baby unterstützen, der es im Moment an allem fehlt.

So wird erst einmal ein Kinderwagen angeschafft, außerdem kann Kleidung und Nahrung für den Säugling gekauft werden. Vermittelt wurde die Empfängerin durch das Präventionsangebot „Keiner fällt durchs Netz“, das unter der Regie des Kreises Bergstraße steht.

„Ihre Idee hat uns beeindruckt“, betonte Sparkassen-Vorstand Eric Tjarks bei der Spendenübergabe an die Adresse des Vereins gerichtet. „Kompliziert gibt’s genug.“ Dass Menschen in schwierigen Situationen geholfen werde, sei aller Ehren wert. Vorbildlich sei zudem die „schlanke Vereinsorganisation“, die keine Kosten schlucke. Tatsächlich besteht der Verein, der 2013 nach dem Vorbild eines Schwestervereins im Ortenaukreis gegründet wurde, aus acht Mitgliedern. „Wir wollen so klein bleiben, um schnell reagieren zu können“, erläuterte Gründungsmitglied Frank Müller. Die Intention von „Einfach helfen“ sei es, in Notsituationen die finanziellen Lücken zu überbrücken, bis die Unterstützung durch staatliche Stellen greife. Der Leuchtturm auf dem Vereinslogo symbolisiert diese Hilfe, die für verzweifelte Menschen die Rettung bedeuten kann.

In den vergangenen Jahren hat sich eine fruchtbare Zusammenarbeit unter anderem mit dem Hospizverein, dem Frauenhaus, dem Bensheimer Netz und der Tafel entwickelt. „Von diesen Organisationen bekommen wir immer wieder Menschen genannt, die ohne Hilfe nicht zurechtkommen würden“, sagt Heike Koser-Jung. Da könne man sich darauf verlassen, dass wirklich Bedürftigkeit bestehe.

Ansonsten schaut der Verein genau hin: „ Wir gehen in die Familien rein und machen uns vor Ort ein Bild“, betont Müller. Der direkte Kontakt ist wichtig und gewollt. Oftmals könnten so auch Unsicherheiten aufgedeckt werden, wo es weitere Unterstützung gebe.

Die Vereinsmitglieder arbeiten ehrenamtlich und versuchen, private und berufliche Netzwerke für den Vereinszweck zu nutzen. „Einfach helfen Bergstraße“ ist ein gemeinnütziger Verein und als solcher vom Finanzamt Bensheim anerkannt. Zuwendungen können von der Steuer abgesetzt werden. Entwickelt hatte sich die Idee aus einem Golf-Turnier, dessen Einnahmen einem Hilfsprojekt zugutekamen.

Mittlerweile hat „Einfach helfen“ mit einem Benefizkonzert mit Franz Lambert oder dem jährlichen „Christmas Tea“ im Blauen Aff in Auerbach weitere Einnahmequellen erschlossen. ank

