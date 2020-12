Lange kannten die Menschen in der Region die Epidemie, die zur Pandemie wurde, nur aus den überregionalen Nachrichten. Einer der ersten Berichte im Lokalteil dieser Zeitung zum Thema drehte sich dann darum, dass der Lebensmittelkonzern Unilever seinen Mitarbeitern, auch denen des Langnese-Werks in Heppenheim, Dienstreisen nach Italien verbot, wo sich das Virus früher ausbreitete als in Deutschland. Das war am 25. Februar.

Danach ging alles ganz schnell. Vier Tage später meldete der Bergsträßer Anzeiger, dass die Apotheken kaum noch der steigenden Nachfrage nach Mundschutz und Desinfektionsmitteln nachkommen. Der Artikel erschien an einem Samstag, am Sonntag meldete das Landratsamt in Heppenheim den ersten Corona-Fall im Kreis Bergstraße. Schritt für Schritt drängte sich das Virus weiter in den Alltag der Menschen. Klopapier und Nudeln waren nicht mehr auf Anhieb im Supermarkt zu kriegen. Der Kindergarten in Beedenkirchen musste schließen, weil es in seinem Umfeld eine Infektion gab. 100 Schüler der Martin-Luther-Schule in Rimbach kamen nach ihrer Rückkehr von einer Skifreizeit in Quarantäne, weil einige Kinder Symptome gezeigt hatten. Infiziert hatten sie sich nicht.

Immer häufiger fielen aber Corona-Tests positiv aus. Die Kreisverwaltung schaltete in den Krisenmodus, Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen wurden zum Gesundheitsamt abgeordnet. Die Kassenärztliche Vereinigung eröffnete ein Testzentrum in Heppenheim.

Mitte März kamen die Verordnungen des Landes Hessen im Tagestakt. Erst verkündete Wiesbaden die Schließung der Schulen und Kindergärten bis nach den Osterferien. Die Bergsträßer Abiturienten absolvierten ihre Prüfungen mit Mindestabstand in desinfizierten Klassenzimmern. Ende März gab das Landratsamt den ersten Todesfall im Kreis bekannt, der mit dem Virus in Verbindung gebracht wurde. Derweil schlossen Museen, Theater, Spielplätze, Schwimmbäder und später auch Gaststätten und Geschäfte auf Verordnung der Landesregierung, die auch touristische Hotelübernachtungen und Gottesdienste untersagte und Kontaktbeschränkungen verfügte. Untersagt wurden auch Besuche in Alten- und Pflegeheimen.

Lockdown“ war der Begriff dafür, der sich neben anderen Vokabeln, die zuvor kaum jemand benutzt hatte, in die Zeilen dieser Zeitung einreihte. Auch „Hygienekonzept“, „Inzidenz“ oder „Aerosol“ erkämpften sich ihre Plätze in den Wortschätzen.

In der Krise taten sich viele Menschen mit Solidarität und Ideenreichtum hervor. Freiwillige organisierten Einkaufshilfen für ältere Menschen. Als die Mundschutzpflicht kam, nähte, wer das konnte, für andere Menschen Masken mit. Vertreter der gebeutelten Kulturszene taten sich zusammen und hoben die Aktion „Die Bergstraße leuchtet“ aus der Taufe, bei dem nachts repräsentative Gebäude illuminiert wurden. So machten die Künstler auf die Lage ihrer Branche aufmerksam. Als die Spargelsaison drohte zu scheitern, weil keine und später nur wenige osteuropäische Feldarbeiter zur Ernte nach Deutschland kommen konnten, halfen Bergsträßer aus, darunter viele, die in Kurzarbeit waren und sich über eine sinnvolle Beschäftigung freuten.

Es gab auch Protest. In Bensheim fanden Demonstrationen gegen die Verordnungen und gegen eine – nicht zur Debatte stehende – Impfpflicht statt. Neben besorgten Bürgern, die an den Maßnahmen zweifelten, fanden sich auch Personen ein, die Weltverschwörungen und „Corona-Lügen“ witterten.

Der erste „Lockdown“ wurde schließlich überwunden. Ab April gab es Lockerungen, die Schüler kehrten in die Klassen zurück, im Mai öffneten auch die Restaurants, im Juni die Kindergärten. Gottesdienste fanden wieder statt, Schwimmbäder luden unter strengen Hygieneregeln zur Abkühlung ein. Sonne, lange Tage, Grillen und kühle Getränke waren auch im Corona-Sommer angesagt. Im Herbst kam dann die zweite Welle, vor der Experten immer wieder gewarnt hatten – wobei die Pandemie auch in der Zwischenzeit nie überwunden gewesen war.

Ende September häuften sich die Infektionen an den Schulen im Kreis. Auch andernorts stiegen die Ansteckungszahlen nach und nach wieder an. Und es starben mehr Menschen im Zusammenhang mit dem Virus. Einen entscheidenden Infektionsherd gab es nach Angaben des Gesundheitsamts nicht, stattdessen verteilten sich die Fälle auf den ganzen Kreis, was die Nachverfolgung der Ansteckungsquellen schwierig machte.

Um das Gesundheitsamt zu unterstützen, schickte die Bundeswehr Soldaten. Ende Oktober verfügte die Kreisverwaltung strengere Regelungen als jene, die die Landesregierung für ganz Hessen festgesetzt hatte, mit Maskenpflicht in den weiterführenden Schulen und neuen Kontaktbeschränkungen auf fünf Personen, verteilt auf zwei Haushalte. Inzwischen gilt das angesichts der Lage landesweit. Die Gaststätten schlossen wieder. Mitte November folgte der nächste Schritt: Wechselunterricht, die Bergsträßer Schüler wurden bis zu den Weihnachtsferien in Gruppen aufgeteilt und teilweise auf Distanz unterrichtet – wieder eine Regelung, die nicht landesweit, sondern nur für den Kreis galt.

Nicht immer lief der Kampf gegen die Infektionen reibungslos ab. Am Testzentrum in Heppenheim bildeten sich mehrfach lange Schlangen, weil mehr Termine vergeben wurden, als es Kapazitäten gab. Mancher stand umsonst an und musste ungetestet wieder gehen. Die Suche nach einem neuen Standort mit mehr Platz gestaltet sich als schwierig, bis auf weiteres soll das Zentrum in Heppenheim bleiben, nachdem es Kritik an einer Umsiedlung nach Hofheim gab.

Zum Jahresende hin wurde das öffentliche Leben erneut heruntergefahren und die meisten Geschäfte mussten wieder schließen. Zumindest Weihnachtsfeiern im Kreis der Lieben sollen möglich sein. Die Pandemie wird auch 2021 zum Alltag gehören. Derweil liegt die Hoffnung auf dem Impfstoff. Ein Impfzentrum wurde am Berliner Ring in Bensheim eingerichtet.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 24.12.2020