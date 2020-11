Südhessen.Ein 54 Jahre alter Mann soll in Mörfelden-Walldorf (Kreis Groß-Gerau) einen Kleintransporter angezündet haben. Das Fahrzeug brannte völlig aus, wie die Polizei in Darmstadt am Freitag mitteilte. Die Flammen beschädigten unter anderem auch zwei in der Nähe abgestellte Autos. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 100 000 Euro. Der mutmaßliche Brandstifter wurde kurz nach der Tat in der Nacht zum Freitag festgenommen.

