Kletterpflanzen richtig platzieren

Bergstraße.Kletterpflanzen sind vielseitig und dekorativ. In einem Workshop der Kreisvolkshochschule (Kvhs) erfahren die Teilnehmer alles Wissenswerte zu diesen Pflanzen.

Haftwurzler und Spreizklimmer

Die Bandbreite reicht dabei von Spreizklimmern über Windengewächse bis zu Haftwurzlern. Der Referent, ein Gartenbaumeister, spricht über die richtigen Kletterhilfen, die passenden Standorte und geeignete Pflegemaßnahmen. Darüber hinaus informiert der Fachmann auch darüber, welche Bauschäden Kletterpflanzen verursachen können.

Die Veranstaltung findet am heutigen Freitag (24. Mai) in der Zeit zwischen 19 und 21 Uhr in Lorsch im Haus Löffelholz (Römerstraße 16) statt. red

