Klimaschützer demonstrieren digital

Bergstraße.Die Klimaschutz-Aktivisten von „Fridays For Future“ sowie „Parents For Future“ Bensheim/Bergstraße rufen am morgigen Freitag (24.) zur Teilnahme am fünften globalen Klimastreik auf. Angesichts der Coronavirus-Pandemie zwar ohne Protestzüge auf den Straßen, dafür aber digital beziehungsweise im Internet. Wie die Sprecher Katja Knoch und Juri Mäncher mitteilt, finden in Hessen über den Tag verteilt Aktionen, Reden und Livestreams auf den jeweiligen Social Media Kanälen von „Fridays For Future“ statt. Ziel sei eine „digitale Demoroute“ durch das Bundesland. In einer Pressemitteilung heißt es:

Coronakrise hat Vorbildfunktion

„Die Größenordnung und Reichweite der Anstrengungen zur Bewältigung der Coronakrise zeigen in diesen Tagen deutlich, was alles möglich ist und gesellschaftlich mitgetragen wird, wenn Regierung und Bürger dem Ernst einer Krise gerecht werden. Nach wie vor besteht jedoch die ebenfalls existenzbedrohende Klimakrise, die wir auch in diesen Zeiten nicht aus den Augen verlieren dürfen. Der Klimakrise muss – wie der Coronakrise – mit umfassender Handlungsbereitschaft und dem notwendigen politischen Willen begegnet werden. Ebenso ernsthaft und konsequent müssen wir daher jetzt - parallel zur Eindämmung der Pandemie - bei der Planung von Wirtschaftshilfen, bei politischen und gesellschaftlichen Weichenstellungen auf das hören und das umsetzen, was die Wissenschaft zur Klimakrise seit langem und aktuell immer dringlicher fordert - weltweit, in Deutschland und auch bei uns in der Region Bergstraße.“ red

Info: www.fridaysforfuture.de www.klima-streik.org

