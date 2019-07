Klimastress lässt Bäume sterben

Bergstraße.Die Sonne, die durch die Äste scheint, projiziert Schattenspiele auf den Waldweg, auf dem Jogger und Spaziergänger an diesem Julimorgen unterwegs sind. Die Vögel zwitschern und das saftige Grün im kühlen Wald beruhigt. Doch bei genauem Hinsehen täuscht diese Idylle, denn die Situation in den Wäldern ist alles andere als ermutigend. „Es ist sehr ernst“, sagt der Birkenauer Revierförster Matthias Kolb vom Forstamt Lampertheim. Sein Kollege Niclas Schmidt-Hieber kann ihm nur beipflichten.

Im Jahr 2003 gab es eine extreme Dürre, auf die im nächsten Jahr wieder mehr Regen folgte. Anders sieht das seit dem vergangenen Jahr aus, das für den Wald ein stressiges war. „Das Dürrejahr 2018 hat dem Wald stark zugesetzt und jetzt erleben wir das Gleiche wieder. Keiner von uns Förstern kann sich an solch eine Situation, wie sie aktuell ist, erinnern“, sagt er mit einem sorgenvollen Blick nach oben auf vertrocknete Baumkronen. „Das macht uns Forstleuten Angst“, so Kolb. Er betont aber auch: „Wir wollen keine Panik verbreiten. Aber wir wollen, wir müssen für dieses Thema sensibilisieren.“

Die Gefahren im Wald steigen

Man kann sehen, wie der Wald unter dem Klimawandel leidet – im Odenwald genauso wie an den Hängen der Bergstraße und im Ried. Ausgetrocknete Buchen und Tannen lugen zwischen dunklem Grün hervor, an manchen Stellen reiht sich ein trockener Baum an den nächsten. „Im September ist der Wald eher durch Trockenheit gezeichnet, aber für Juni und Juli ist das ein ungewöhnliches Bild“, sagt Kolb.

„Wir Förster gucken immer nach oben und haben die Baumkronen im Blick. Aber die Waldbesucher schauen meistens nur geradeaus“, betont Niclas Schmidt-Hieber und weist daher darauf hin: Durch absterbende Bäume steigen auch die Gefahren im Wald. Trockene Äste oder ganze Bäume können schon bei leichtem Wind umstürzen. Beim Waldbesuch sei deshalb besondere Vorsicht geboten und man sollte den Pausenplatz nicht unter trockenen Baumkronen auswählen. Sollte es in der nächsten Zeit zu Sperrungen aufgrund von herunterfallenden Ästen oder Waldbrandgefahr kommen, bittet er darum, diese zu akzeptieren.

Buchen und Fichten gezeichnet

Bereits seit dem vergangenen Jahr befallen Borkenkäfer und Pilze mit bisher nicht dagewesener Aggressivität Nadelwälder. Auch die Laubbäume zeigen, wie sehr sie unter der Dürre gelitten haben, und sterben ab. Kolbs Revier, das sich von Birkenau bis Mörlenbach erstreckt, ist mit Buchen laubholzoptimiert und es gibt rund 20 Prozent Nadelbäume.

Die Förster hatten zwar auch in diesem Jahr bei Buchen und anderen Laubbäumen mit Problemen gerechnet, „doch das Ausmaß und die Geschwindigkeit, mit der jetzt Schäden auftreten und Bäume sterben, überrascht uns“, sagt Kolb. Nicht nur in Birkenau, sondern in ganz Hessen kann man das Absterben beobachten. „Es beginnt meist in der Baumkrone – nach dem Austrieb der Blätter im Frühjahr wurden erste Stellen trocken und binnen weniger Wochen starben die Bäume ab.“

Von den Hitzesommern besonders gezeichnet sind die Buchen und die Fichten. Letztere haben ein flaches Wurzelsystem und daher Probleme bei Trockenheit. Das spielt wiederum dem Borkenkäfer in die Karten, denn fehlt Wasser, dann kann sich die Fichte nicht mit genug Harz gegen ihn wehren. „Durch die Trockenheit bieten Fichten für den Borkenkäfer gute Vermehrungsgrundlagen“, sagt Kolb. Die in Massen auftretenden Käfer können durch den Fraß ihrer Larven unter der Rinde ganze Fichtenbestände abtöten.

Eine wirkungsvolle Bekämpfung sei nahezu aussichtslos – „es ist davon auszugehen, dass die Fichte hier über kurz oder lang ein Schattendasein fristen wird“, sagt Kolb. Als Alternative zur Fichte setzt er nun vermehrt auf die heimische Weißtanne, die Schatten erträgt, robust ist und deren Wurzeln tiefer reichen. Auch die ursprünglich aus Nordamerika stammende Douglasie soll vermehrt Platz im Wald finden. Bis Weißtannen ihre vollständige Größe erreicht haben, vergehen rund 80 Jahre, „wenn sie den Verbiss durch Wild überstehen.“

Durch die Dürre gehen derzeit auch rund 150 Jahre alte Buchen zugrunde. „Man muss sich ernsthaft vor Augen halten, wie viele Jahre als Produktionszeitraum in einem Wald benötigt werden“, sagt Kolb und zeigt auf eine Buche, die im unteren Bereich zwar gesund aussieht, aber eine vertrocknete Krone hat – „dieser Baum ist tot“. Die Auswirkungen der Trockenheit zeigen sich bei den Buchen auch in einem austretenden Schleim, der als Wundreaktion zu bewerten ist. „Wundwasser tritt aus, Bakterien und Pilze siedeln sich an und färben den Schleim schwarz, der übel riecht“, erklärt Kolb. Es könne sein, dass sich der Baum davon wieder erholt, aber man könne ihn dahingehend nicht behandeln.

Weitere Pilze setzen auch dem Ahorn und auch Eschen zu. Seit Monaten versuchen die Förster alles, um den Wald zu erhalten, „aber die Situation ist einfach extrem. Seit Jahrzehnten arbeiten wir auf klimastabile Wälder hin, doch den Wald umzubauen, das dauert lange“, sagt Kolb. Größere Kahlflächen erschweren den Waldumbau, denn den jungen Bäumen fehlen die schützenden Baumkronen ihrer Elterngeneration. Die pralle Sonne oder Spätfrost seien immer ein Risiko. Auch Gräser erschwerten das Heranwachsen der Setzlinge.

Generell setze man auf Naturverjüngung, das heißt nachwachsender Waldbestand entsteht durch zu Boden gefallene Früchte oder flugfähige Samen umliegender Bäume. Nur bei größeren Flächen werde gezielt gepflanzt.

„Wir hoffen auf Regen“

Das große Problem bei der Trockenheit: „Wir können nichts machen, wir können den Wald ja nicht gießen. Wir sind machtlos“, sagt Kolb und zeigt auf vertrocknete Baumkronen rings um ihn herum. Anders sei das in den 1970er-Jahren gewesen, als das Schlagwort „Waldsterben“ kursierte. „Damals konnte man reagieren und es entstanden Entschwefelungsanlagen. Aber in der heutigen Situation können wir nichts machen. Wir hoffen auf Regen, der tief genug in den Boden geht“, sagt Kolb. Derzeit sei der Boden nach rund 50 Zentimetern Tiefe einfach trocken.

Normal sei ein jährlicher Niederschlag von etwa 560 Litern pro Quadratmeter. 2018 kamen auf diese Fläche nicht einmal 400 Liter. „Die Niederschlagsmenge lag sogar deutlich darunter“, sagt Förster Schmidt-Hieber. Im Ried kommt hinzu, dass in den vergangenen Jahrzehnten der Grundwasserspiegel gesunken sei, sagt der Mann vom Landesbetrieb Hessen Forst.

„Die meisten freuen sich, wenn im Wetterbericht Sonne angekündigt wird. Wir hoffen darauf, dass es bald ein bis zwei Wochen lang durchregnet, aber momentan ist davon nichts in Sicht“, bedauert sein Kollege Kolb. Einen Platschregen mit 50 bis 80 Litern pro Stunde, bei dem das Wasser oberirdisch abfließt, könne man wenig gebrauchen. Ebenso schwierig sei es, wenn es nur wenig regnet, weil das Wasser gar nicht unten ankommt, sondern gleich auf den Baumkronen verdunstet.

Wie geht es also weiter? „Wir müssen erst einmal die Entwicklung abwarten und werden vor September keine Bäume fällen“, sagt Kolb. Und: „Sie werden jetzt mit einem ganz anderen Blick durch den Wald gehen“, versichert er zum Abschied. /ü

