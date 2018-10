Klischees unter die Lupe nehmen

Bergstraße.Menschen aus Polen stellen mit über 5000 Personen im Kreis Bergstraße nach den türkischen Einwanderern die zweitgrößte Gruppe mit ausländischen Wurzeln dar. Die Bevölkerung nimmt sie in der Regel als Pflegekräfte oder Spargelstecher auf den Feldern wahr. Besonders die polnischen Pflegekräfte, die in vielen Haushalten Angehörige unterstützen, scheinen in den Köpfen verankert. Aber ist dem so? Und werden sie demnächst nicht mehr benötigt, da Angehörige anderer Nationalitäten die Pflegearbeit übernehmen?

Die Stabsstelle Ausländerbeauftragte des Kreises Bergstraße und die Fachstelle „Leben im Alter“ laden für Mittwoch, 24. Oktober, 15.30 Uhr in das Erzählcafé in Heppenheim (Lorscher Straße 1) ein, um dort gemeinsam diesen Fragen nachzugehen. Im Erzählcafé, das sich in der Seniorenresidenz St. Katharina befindet, befassen sich Menschen aus Polen und anderen Nationen mit verschiedensten Klischees. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 22.10.2018