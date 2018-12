KMB und Biblis schließen eine „Ehe auf Probe“

Bergstraße.Im Sprachgebrauch der Beteiligten war es zwar nur die „Verlobung“, aber es gibt keinen Zweifel, dass daraus in einem Jahr die Eheschließung wird. In den Geschäftsräumen des Zweckverbandes Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) in Bensheim unterzeichneten jetzt Bürgermeister Felix Kusicka und Beigeordneter Herbert Ritzert aus Biblis die öffentlich-rechtliche Vereinbarung ihrer Gemeinde

...