Knabbergebäck im Kühllastwagen

Bergstraße.Insgesamt 15 Lastwagen kontrollierten Beamte der Verkehrsinspektion am Sonntag auf den südhessischen Autobahnen. Fünf Fahrer verstießen hierbei gegen das Sonntagsfahrverbot. Ein Spediteur beförderte Metallwaren mit einem Kühlsattelzug – offenbar in der Hoffnung, dass er so am Sonntag nicht von der Polizei kontrolliert wird. Ein anderer Kühllaster beförderte hingegen

...