Know-how der Neuen nutzen

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße leben rund 267 000 Menschen, davon knapp 39 000 mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit. Viele dieser Menschen haben in ihren Herkunftsländern berufliche Qualifikationen erworben, die sie bisher nicht oder nur eingeschränkt in Deutschland einsetzen.

So bleibt ein Teil des Potenzials der zugewanderten Menschen ungenutzt. Gleichzeitig weist Deutschland seit Jahren einen erhöhten Fachkräftebedarf in verschiedenen Bereichen auf – in einigen Bereichen gar einen deutlichen Fachkräftemangel, der durch den demografischen Wandel zusätzlich verstärkt wird.

Die Stabsstelle Bildungskoordination des Kreises Bergstraße startet jetzt eine Offensive, um über die Möglichkeiten einer Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse zu informieren. Sie stellt für Neuzugewanderte und Interessierte ab sofort zwei Dokumente auf der Internetseite des Kreises zur Verfügung: