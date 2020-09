Körpersprache richtig einsetzen

Bergstraße.Wir wundern uns manchmal über die Präsenz bestimmter Menschen, die ihren Körper als Instrument nutzen und sich ihre Bühne schaffen. Wie erreicht man das? Was sich hinter dem Geheimnis Körpersprache verbirgt, wie man sie bewusst einsetzen kann, um die eigene Ausstrahlung zu optimieren, ist Inhalt eines Seminares der Kreisvolkshochschule (Kvhs) am Samstag, 26. September, von 9 bis 16 Uhr in Heppenheim im Haus der Kirche (Ludwigstraße 13). red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 11.09.2020