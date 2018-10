Kokain in einer Tafel Schokolade

Eine Postsendung aus Bolivien, die an eine Privatperson in den Niederlanden adressiert war, kontrollierten Zollbedienstete kürzlich in Frankfurt.

Der Luftpolsterumschlag wurde geöffnet – und zum Vorschein kamen eine Tafel Schokolade und Kaugummis. Auf dem Röntgenbild der Schokolade waren in deren Mitte außergewöhnliche Schatten zu erkennen. „In der Verpackung befand sich eine mit Schokolade überzogene Platte mit einer weißen, pulvrigen Substanz. Der Drogentest reagierte positiv auf Kokain. Das Versteck war schon sehr kreativ“, so Isabell Gillmann, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Frankfurt.

Mitarbeiter der Behörde stellten im Jahr 2017 bei insgesamt 13 889 Aufgriffen am Flughafen rund 7045 Kilogramm Rauschgift sicher.

Im Einzelnen waren dies folgende Mengen: 5815 Kilogramm Khat, 94 Kilogramm Kokain, vier Kilogramm Heroin, 307 Kilogramm Haschisch und Marihuana sowie 825 Kilogramm sonstige Rauschgifte wie zum Beispiel Amphetamin oder Ecstasy.

57 Drogenkuriere wurden vorläufig festgenommen. Darunter waren 14 Personen, die als sogenannte Schlucker identifiziert wurden – das heißt: Sie hatten das Rauschgift im Körper transportiert. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 13.10.2018