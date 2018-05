Kommission bewertet ab Ende Mai

Anzeige

Beeindruckende Beispiele

Trotz der demografischen Veränderungen gibt es hessenweit beeindruckende Beispiele. Mit ihnen werden Perspektiven entwickelt und die Eigenkräfte gestärkt. „Der Wettbewerb ist in erster Linie ein Verstärker. Mit dem Wettbewerb wollen wir die Bewohner anreizen, eigene Einflussmöglichkeiten in die Hand zu nehmen und den Ort voranzubringen“, sagt Hiltrud Schwarze als Wettbewerbsverantwortliche.

Acht Tage lang, verteilt auf zwei Wochen, bereist die Kommission die Dörfer. Sie besucht die Orts- und Stadtteile, die sich im vergangenen Jahr als Erstplatzierte in neun Wettbewerbsregionen unter 115 Teilnehmern qualifiziert haben. 13 Landkreise wird die Jury dabei aufsuchen. „Gestartet wird am 22. Mai in Breuberg-Wald-Amorbach im Odenwaldkreis“, sagt die Kommissionsvorsitzende Hiltrud Schwarze vom Regierungspräsidium Kassel. Ihren Abschluss findet die Rundreise der Jury im Werra-Meißner-Kreis am 8. Juni.

Startschuss fiel vor 60 Jahren

Unter dem Motto „Unser Dorf soll schöner werden“ lobte Hessen als erstes Bundesland 1958/59 den Dorfwettbewerb flächendeckend aus.

Ungeachtet aller politischen Veränderungen begleitet der Wettbewerb seit nunmehr 60 Jahren unter veränderten Überschriften die Entwicklungen in den hessischen Dörfern und erfreut sich nach wie vor einer großen Nachfrage. Ausgelobt werden jeweils die ersten fünf Plätze sowie vier Sonderpreise. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe nehmen dann am Bundeswettbewerb 2019 teil.

Der Wettbewerb steht unter der Trägerschaft des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 03.05.2018