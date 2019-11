„Kommission muss Tempo machen“

Bergstraße.Die überparteiliche Europa-Union lädt für Mittwoch (13.), 18.30 Uhr, nach Bensheim ins Hotel Felix ein. Wie Wolfgang Freudenberger, Kreisvorsitzender der Europa-Union, mitteilt, sind als Referenten Siegfried Schieder, Professor für Internationale Beziehungen an der Universität Heidelberg, und Verena David, Stadtverordnete aus Frankfurt und Kandidatin für das Europäische Parlament, eingeladen. „Die Europäische Kommission muss bei Zukunftsfragen Tempo machen“, heißt es in der Einladung zu der Veranstaltung, in deren Mittelpunkt Fragen zu den politischen Zielen der neuen EU-Kommission unter Präsidentin Ursula von der Leyen und dem Thema Brexit stehen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 12.11.2019