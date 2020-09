Kommunalwahlen und Corona: Parteien bereiten sich teils kreativ vor 

Wiesbaden.Angesichts von Corona beweisen die hessischen Parteien bei den Vorbereitungen auf die Kommunalwahlen 2021 Kreativität: CDU und SPD in Frankfurt organisierten ihre Parteitage in einem Fußballstadion, andere Diskussionen und Treffen fanden in einer Turnhalle oder unter freiem Himmel statt. Die Kandidatenlisten der Parteien können nach Einschätzung des Innenministeriums derzeit in Präsenzveranstaltungen aufgestellt werden - wenn die Corona-Regeln gelten.

"Die derzeitige Infektionslage rechtfertigt verfassungsrechtlich noch keine Abweichung von der gesetzlichen Form der Bewerberaufstellung", erklärte das Ministerium in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des AfD-Landtagsabgeordneten Rainer Rahn in Wiesbaden. Die Wahlen sind für den 14. März geplant.

