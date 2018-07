Anzeige

Anschließend referierte Jürgen Schilling, der als Projektmanager Elektromobilität der Initiative „Strom-bewegt“ für die Hessen Agentur tätig ist, über die Förderung der Elektromobilität in Hessen. „Die Geschäftsstelle Elektromobilität unterstützt im Auftrag der Landesregierung Kommunen und Unternehmen bei der Umsetzung der Elektromobilität in Hessen“, berichtete der Referent. „Den hessischen Kommunen bieten wir zahlreiche Weiterbildungsangebote sowie Informationsmöglichkeiten und -veranstaltungen zum Thema“, so Jürgen Schilling.

Weitere Informationen über das Thema Elektromobilität erteilte Michael Schramek, Geschäftsführender Gesellschafter der EcoLibro GmbH, der im Auftrag der Initiative „Strom-bewegt“ agiert. Schramek berät Unternehmen und öffentliche Einrichtungen zu intelligenten Mobilitätslösungen.

Infrastruktur aufbauen

Der Fachmann sprach in drei Vorträgen über die Themen „Mobilität heute und in Zukunft“ sowie über Möglichkeiten des Aufbaus der Ladeinfrastruktur in Städten und Gemeinden. Unter anderem aufgrund der Ankündigung zahlreicher neuer Fahrzeugmodelle nationaler sowie internationaler Hersteller, verbesserten Reichweiten und stetig sinkenden Kaufpreisen in Verbindung mit niedrigen Betriebskosten prognostizierte er einen rasanten Anstieg der Absatzzahlen im kommenden Jahrzehnt: „Die Frage ist nicht mehr, ob die Elektromobilität kommt, sondern wie die dafür passende Infrastruktur sinnvoll aufgebaut werden kann.“

Genügend Ladepunkte schaffen

Es sei jetzt an der Zeit, genügend Ladepunkte für die Zukunft bei Bauplanungen vorzusehen und die Lademöglichkeiten stetig zu erweitern. Schramek verwies auch darauf, dass sich Mobilität – durch den Ausbau von Car-Sharing-Modellen sowie der Weiterentwicklung des autonomen Fahrens – mehr und mehr vom Individualverkehr entferne und hin zur Dienstleistung entwickle. Gerade im ländlichen Raum könne dies mit Blick auf einen attraktiven öffentlichen Personennahverkehr neue Chancen bieten.

Erfahrungsaustausch

Die Gäste nutzten anschließend die Anwesenheit der Energie-Experten für ihre Fragen und Anregungen, so dass eine Diskussion zum Thema Elektromobilität in der Region und ein Erfahrungsaustausch stattfand, der später in kleinen Runden weitergeführt wurde.

Die kostenlose Beratung der Energieagentur Bergstraße zu allen Fragen rund ums Energiesparen und erneuerbare Energien steht allen Bürgern des Kreises offen. Zur telefonischen Terminvereinbarung ist diese immer von Montag bis Donnerstag jeweils in der Zeit zwischen 9 und 13 Uhr unter der Telefonnummer 06252 / 6892988 zu erreichen. red

Info: www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 13.07.2018