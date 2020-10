Konjunktur in Südhessen fängt sich

Südhessen.Nach der Vollbremsung im März und April nimmt die südhessische Konjunktur wieder Fahrt auf. „Der Lockdown im Frühjahr tat richtig weh“, sagte Uwe Vetterlein, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt Rhein Main Neckar, bei der Vorstellung des Herbst-Konjunkturberichts, für den die IHK rund 1000 Unternehmen aus der Region befragt hat.

„Diesen Tiefpunkt hat die südhessische Wirtschaft überwunden. Es läuft wieder besser. Wir bewegen uns aber auf sehr dünnem Eis“, beschreibt Vetterlein die Situation. Entscheidend sei der weitere Verlauf der Pandemie.

Geschäftsklima-Index leicht erholt

Der IHK-Geschäftsklimaindex der Region erholt sich nach dem beispiellosen Einbruch im Frühsommer um 36 Punkte. Er liegt nun bei 96,9 Punkten. „Dieser deutliche Anstieg war zu erwarten. Er spiegelt das Wiederanlaufen des wirtschaftlichen Geschehens nach dem Lockdown“, relativiert Vetterlein. 23 Prozent der befragten Unternehmen beurteilen ihre aktuelle Situation als gut, 48 Prozent als befriedigend, 29 Prozent als schlecht. Der Saldo aus positiven und negativen Lageurteilen beträgt minus sechs Prozentpunkte. Das sind 23 Prozentpunkte mehr als im Frühsommer, aber 30 Prozentpunkte weniger als zu Jahresbeginn. „Mit Blick auf das Vorkrisenniveau ist das nicht mal die halbe Wegstrecke“, betont Vetterlein.

Beim Blick in die Zukunft sind die Unternehmen sehr verhalten. Jedes vierte Unternehmen sieht bessere Geschäfte, genauso viele Unternehmen rechnen mit einem nochmaligen Rückgang. Jedes zweite Unternehmen vermutet eine Stagnation. Damit ist der Saldo aus positiven und negativen Zukunftserwartungen ausgeglichen.

Unternehmer investieren weniger

Angesichts dieser ungewissen Zukunft halten sich die Unternehmen mit Investitionen zurück. „Das zieht sich quer durch alle Branchen“, meint Peter Kühnl, Konjunkturexperte der IHK Darmstadt. Auch beim Personal gebe es Veränderungen. Jedes zehnte Unternehmen sucht trotz Corona Fachkräfte, aber jedes dritte Unternehmen will sich von Mitarbeitern trennen.

Umso wichtiger sei es, dass Südhessen seine Stärken im Bereich Engineering, IT und Software ausspielt. „Bei den Megatrends Digitalisierung und ökologischer Umbau der Wirtschaft spielt Südhessen in der ersten Liga“, betont Vetterlein. Das kann man auch in den Umfrageergebnissen sehen. „Wir haben eine auffällige Zweiteilung in der Industrie. Eine große Gruppe, in der es schlecht läuft, und eine ähnlich große Gruppe, die sich sehr zufrieden äußert. Das hatten wir in dieser Deutlichkeit lange nicht.“ red

