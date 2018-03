Kontrollen auf den Autobahnen

Anzeige

Beamte der Verkehrsinspektion beim Polizeipräsidium Südhessen führten dieser Tage Abstandskontrollen auf der Autobahn 5 zwischen Darmstadt und dem Frankfurter Kreuz durch. Zu diesem Zweck wurden auf einer Brücke mehrere Kameras aufgebaut, um den durchfahrenden Verkehr zu überwachen.

Wie man bereits in der Fahrschule lernt, sollte der Sicherheitsabstand den halben Tachowert betragen. Als Orientierung können dabei die Leitpfosten am rechten Fahrbahnrand genommen werden. Diese sind auf Autobahnen in einem Abstand von 50 Metern aufgestellt.

In einem Zeitraum von etwas über einer Stunde wurden von den Ordnungshütern bei ihrer Kontrolle an der A 5 insgesamt 140 Abstandsverstöße festgestellt, wobei jeder Verstoß mit einem Bußgeld von mindestens 70 Euro und einem Punkt in Flensburg verfolgt wird.