Konversation auf Französisch

Bergstraße.Ihre Freude an der französischen Sprache pflegen – das bietet die Kreisvolkshochschule (Kvhs) Kunden an, die in unregelmäßigen Abständen freitagabends miteinander auf Französisch parlieren wollen. Der Kurs Conversation avancée trifft sich zum ersten Mal am Freitag, 28. Februar, zwischen 17.30 und 19 Uhr im Lorscher Kvhs-Schulungszentrum (Römerstraße 16). Weitere Termine folgen am 6. März, 3. und 17. April, 15. und 22. Mai sowie am 5. und 19. Juni. Die Kreisvolkshochschule bittet interessierte frankophile Teilnehmer, sich im Vorfeld anzumelden. red

