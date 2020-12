Konzept für die Radwege nun abrufbar

Bergstraße.„Die Bergstraße ist ein ideales Fahrradland, hat aber noch Optimierungsmöglichkeiten“, so Landrat Christian Engelhardt. Der Chef der Kreisverwaltung hatte deshalb Anfang 2019 die Entwicklung eines Radverkehrskonzepts für den Kreis angestoßen. Das nun fertige Konzept bildet die Planungsgrundlage zur Verbesserung der kreisweiten Radverkehrsinfrastruktur.

Es wurde den Bürgern in einer Reihe öffentlicher Veranstaltungen vorgestellt und im November vom Kreistag beschlossen. Nun ist es für alle, die sich über die geplanten Maßnahmen informieren möchten, im Internet abrufbar.

Verbessern und erweitern

„Mit diesem Radverkehrskonzept wollen wir das bestehende Radwegenetz verbessern und erweitern“, so Engelhardt. Bei der Erstellung des Konzeptes hatte der Landrat die Bergsträßer von Anfang an mit einbezogen. Zahlreiche Bürger hatten sich eingebracht. Mehr als 1000 Vorschläge waren eingegangen; über 500 einzelne Maßnahmen konnten damit in das Konzept einfließen.

Im nun online einsehbaren Radverkehrskonzept sind größere bauliche Ausbauvorhaben enthalten, aber auch viele kleinere Maßnahmen, die verkehrsrechtlich relativ kurzfristig umsetzbar sind. red

Info: www.vision.kreis- bergstrasse.de/rad

