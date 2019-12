„Konzept für Zwischenlager überarbeiten“

Bergstraße.Nach der Anfang 2019 erfolgten Übernahme der Zwischenlager für hochradioaktiven Atommüll durch die bundeseigene Gesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) übernimmt die BGZ ab Januar kommenden Jahres nun auch die Zwischenlager für schwach- und mittelradioaktive Atomabfälle. Auch in Biblis.

„Wachsende Sicherheitsrisiken“

„Seitdem Deutschland den Atomausstieg beschlossen hat, halten viele das Thema für erledigt. Doch aus dem Atommüll kann niemand aussteigen“, schreiben Rainer Scheffler und Volker Ahlers, die Sprecher der beiden Bergsträßer Anti-Atom-Initiativen AK.W.Ende und Atomerbe Biblis in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

„Das zentrale Problem ist, dass die Zwischenlagerung des Atommülls sehr viel länger dauern wird als ursprünglich behauptet. Selbst das Atommüll-Bundesamt (BfE) hält es inzwischen für möglich, dass die abgebrannten Brennelemente über die bisher genehmigten 40 Jahre hinaus in Castoren und Zwischenlagern untergebracht werden müssen, weil ein tiefengeologisches Endlager nicht rechtzeitig zur Verfügung steht“, so Ahlers und Scheffler.

Protesttag am 2. Februar

Die Betriebsgenehmigung für das Bibliser Zwischenlager für hochradioaktiven Atommüll gilt bis 2046. Mit Blick auf die vorhandenen und künftig noch wachsenden Sicherheitsrisiken der Zwischenlagerung und der begrenzten Nutzbarkeit der Castor-Behälter fordern die Atomkraft-Kritiker die Entwicklung eines neuen Zwischenlager-Sicherheitskonzepts unter Mitbestimmung der Bevölkerung an den Standorten, Umweltverträglichkeitsprüfung und eine Nachrüstung nach aktuellem Stand von Wissenschaft und Technik.

Scheffler und Ahlers: „Die Situation wird sich auch in Biblis zukünftig verschärfen, weil demnächst Atommüll aus den Wiederaufbereitungsanlagen eingelagert werden soll. Da dies auch andere Orte in Deutschland betrifft, ruft ein bundesweites Bündnis der Anti-Atom-Initiativen zu einem Protesttag am 2. Februar 2020 auf.“

„Massiv unterversichert“

Ein neues Sicherheitskonzept sei auch deshalb dringend geboten, weil die Zwischenlager „massiv unterversichert“ seien. Die zuständigen BGZ habe die europaweite Ausschreibung einer entsprechenden Haftpflichtversicherung beendet, weil der Bund die begrenzte Garantieerklärung von 350 Millionen Euro je Lager abgegeben habe. „Für darüber hinausgehende Schäden muss die BGZ mit ihrem Vermögen haften. Viel zu holen ist da allerdings nicht. Die BGZ ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung“, machen Ahlers und Scheffler in ihrer Erklärung abschließend deutlich. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 24.12.2019