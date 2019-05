Kooperation von Wirtschaft und Weinbau

Bergstraße.Weinbau besitzt für die Kulturlandschaft Bergstraße eine herausragende Bedeutung, denn ihr Landschaftsbild ist typischerweise von Weinbergen geprägt und zieht Touristen von nah und fern an. Zudem ist Bergsträßer Wein als regionales Produkt in den Gasthöfen der Region präsent und kann als Botschafter für die Bergstraße auch in andere Regionen getragen werden. Aus diesem Grund haben die Wirtschaftsförderung Bergstraße (WFB) und die Bergsträßer Winzer eG bereits 2014 eine Partnerschaft in der regionalen Weinvermarktung geschlossen. Diese Vereinbarung haben beide Institutionen in diesen Tagen neu manifestiert.

Erfolgreiche Zusammenarbeit

Landrat Christian Engelhardt, Aufsichtsratsvorsitzender der WFB, Reinhard Antes und Patrick Staub, Vorsitzender beziehungsweise Geschäftsführer der Winzer eG, und WFB-Geschäftsführer Matthias Zürker loben die erfolgreiche Zusammenarbeit. „Der Bergsträßer Wein steht für die Lebensqualität unserer Region“, erläuterte der Landrat. „Diesen Lebenswert wollen wir darstellen und nach außen tragen.“ Gerade für die Gewinnung von Fachkräften spielten nicht nur attraktive Arbeitsplätze, sondern auch die „weichen Faktoren“ eine zunehmend wichtige Rolle, unterstrich der WFB-Aufsichtsratsvorsitzende.

„Die Wirtschaftsregion ist ein exzellenter Standort mit einer schönen Kulturlandschaft und zahlreichen Freizeitmöglichkeiten, wie zum Beispiel einem abwechslungsreichen Angebot an Weinfesten.“

Region gemeinsam voranbringen

Antes und Staub bezeichneten die Kooperation beider Institutionen als „Schulterschluss, um die Region gemeinsam weiter voranzubringen“ und lobten stellvertretend für die rund 400 Winzerfamilien der Genossenschaft das Engagement der WFB in der Weinvermarktung. „Die Arbeit der Wirtschaftsförderung liefert einen wesentlichen Beitrag dazu, dass die Weine der Bergstraße auch überregional an Bekanntheit gewinnen“, so Antes und Staub. Bereits in der Vergangenheit habe die WFB gezeigt, „dass sie mit Herzblut hinter dem Produkt steht, das sie vermarktet“, Staub hinzu. Deshalb sei es keine Frage für die Winzergenossenschaft gewesen, die Vereinbarung auf unbegrenzte Zeit zu verlängern.

Zürker erklärte, dass beispielsweise die WFB-Tourismusagentur, die sich bei der Förderung der touristischen Entwicklung im Kreis Bergstraße auch den Themenbereich „Wein & Genuss“ auf die Fahnen geschrieben hat, Bergsträßer Wein in ihrer Vermarktung noch stärker als regionales Produkt hervorhebt. red

