Kopfschütteln über die Bonpflicht – und eine Handvoll Gewinner im Zettelchaos

Bergstraße.Dass beim Kauf der Brezel beim Bäcker um die Ecke seit dem ersten Januar 2020 automatisch die Kasse rattert und sie einen Beleg ausspuckt, daran können sich einige Bergsträßer nur schwer gewöhnen. Wie ihre Kunden auf die Flut an Kassenbelegen reagieren und was sie von der neuen Bonpflicht halten, verraten Inhaber von Bäckereien, Friseursalons, Eisdielen, Restaurants und Apotheken im Gespräch mit dieser Zeitung.

Auch an der Kasse des Friseursalons Herold Haardesign in Elmshausen stapeln sich die Belege. „Bei uns gibt es Bons allerdings schon lange, seit etwa zehn Jahren“, erklärt Marcel Herold, der gemeinsam mit seiner Schwester Nicole Schmitt den Salon führt. Dennoch sorgt die Belegausgabepflicht auch bei ihnen für Diskussionsstoff. „Das ist natürlich ein großes Thema. Einerseits ist die Grundidee – gegen Steuerhinterziehung vorzugehen – gut, die Papierverschwendung ist allerdings Kokolores“, äußert sich Herold. Die Idee, beispielsweise übers Handy Belege zu versenden, sei auf lange Sicht eine Möglichkeit, die einfacher und umweltfreundlicher sei.

Bei Susanne Grathenauer, Inhaberin von Susis Obstladen in Auerbach, bekommen die Kunden den Bon ungefragt zur Ware in die Papiertüte dazu. „Allerdings arbeiten wir seit Ende 2018 / Anfang 2019 mit einem Stick fürs Finanzamt“, erklärt die Inhaberin. „Dadurch ist bei uns schon lange alles transparent. Dabei sind die Bons einfach ein Übermaß an Papiermüll.“

Die Nummer zum Glück

Eine ganz besondere Lösung für das Zettelchaos hat Beate Jakob gefunden, die gemeinsam mit ihrem Mann Ralf Jakob die gleichnamige Bäckerei mit den beiden Filialen in Bensheim und Reichenbach führt. In der Weststadtbäckerei- und Konditorei Jakob kann man mit dem Kassenbeleg nämlich sogar etwas gewinnen und bald auch in der Filiale in Reichenbach.

„Die Idee dazu kam mir nachts, als ich schon im Bett lag“, erzählt Jakob und lacht. Wer den Bon mitnimmt, der kann bei der Ziehung der Gewinner jeden Samstag einen Preis aus dem Sortiment der Bäckerei gewinnen, denn die Kassenbonnummer ist hier eine Losnummer. Jede Woche werden per Zufallsgenerator drei Nummern gezogen. „Unsere Mitarbeiter sind natürlich vom Gewinnspiel ausgenommen“, ergänzt die Inhaberin. Die Losnummern, die es geschafft haben, werden auf Facebook, Instagram, WhatsApp und direkt im Laden per Aushang veröffentlicht, mit der Angabe, wie lange der Bon zum Glück gegen duftende Backwaren eingetauscht werden kann. „Der erste Preis war bei der vergangenen Ziehung zum Beispiel ein Bensemer Brot, der zweite zwei Kaffeestückchen nach Wahl und der dritte Gewinner darf sich vier Brötchen aussuchen“, erklärt Beate Jakob. Dadurch nehmen viele Kunden den Bon mit und lassen ihn nicht im Laden zurück. „Und die Gewinne sind in unseren Werbungskosten mit eingeplant“, so Jakob.

Zuvor seien hier die Daten bereits alle abgespeichert und auf einen Stick gezogen oder ausgedruckt worden, wenn sie gebraucht wurden. „Schon allein, um die Kontrolle über den Laden und die Filiale zu haben“, so Jakob. „Da fragt man sich doch, wieso auch noch ein Beleg ausgegeben werden soll.“

Das führe auf lange Sicht nur dazu, dass die Preise erhöht werden, da das Papier teurer und umweltschädlicher Sondermüll ist. „Einerseits achten inzwischen viele Menschen darauf, weniger Plastikmüll zu produzieren, andererseits entstehen Unmengen Müll durch Thermopapier. Meiner Meinung nach läuft dadurch etwas zurück, das schon gut angelaufen ist.“

Aber bekommt man ab sofort auch einen Beleg, wenn man eine Kugel Eis schlecken möchte?

Bei der Kugel Eis kein Muss

„Nicht unbedingt“, berichtet Jochen Jung, Inhaber der Filialen von Coccola – Die Eis- und Schokomacher in Heppenheim, Bensheim, Darmstadt und Frankfurt. „Denn die Bonpflicht besteht nicht, wenn man keine elektronische Kasse hat“, erklärt er. Bei ihnen arbeiten die Mitarbeiter mit einer Schubladenkasse. Da es keinen Sinn ergebe, jede Eiskugel einzeln einzubuchen, arbeiten sie mit einem speziellen Abrechnungsprozedere, das mit dem Steuerberater und dem Finanzamt abgesprochen ist. „Aus unseren Restaurants in Heppenheim kennen wir allerdings das Bon-Problem“, so Jung. Dazu komme, dass 95 Prozent der Gäste den Beleg nicht mitnehmen.

„Dabei zeigt die Bonpflicht nur Wirkung, wenn die Leute auch mitarbeiten und immer einen Bon verlangen, auch wenn es Müll ist für die Hosentaschen.“ Ganz zu schweigen vom umstrittenen Thermopapier. Andernfalls könne wer vorher geschummelt habe dies auch ungehindert weiter tun. „Ansonsten ist es absolut schwachsinnig. Denn inzwischen gibt es sowieso schon so viele Sicherheitsvorkehrungen.“ Zum Beispiel könne man nichts stornieren, ohne einen Grund anzugeben. „Wenn die Bonpflicht dazu beitragen würde, dass unter gleichen Bedingungen gearbeitet wird, dann wäre das eine gute Sache“, so Jung. Allerdings glaube er nicht daran.

In der Ried-Apotheke in Einhausen gibt es schon länger Computerkassen, bei denen ein Beleg ausgedruckt wurde, wenn gewünscht. „Inzwischen wird aber auch bei uns der Bon automatisch ausgegeben“, berichtet Frank Deselaers, Inhaber der Apotheke. „Momentan nehmen viele den Beleg mit.“ Nur etwa ein Viertel der Zettel bleibe im Laden liegen, vielleicht weniger.

„Übertriebener Mehraufwand“

„Der Gesetzgeber hat sich sicher etwas dabei gedacht, allerdings schießt die Bonpflicht über das Ziel hinaus“, so Deselaers. „Bei Geschäften, bei denen man sieht, dass sie mit einer Kasse arbeiten, frage ich mich, wieso man noch einen Beleg braucht. Bei der Steuerprüfung werden die Daten sowieso elektronisch über einen Stick eingesehen.“ Der Aufwand sei übertrieben und ob die erhoffte Mehreinnahme tatsächlich eintrete, bleibe abzuwarten. „Vielleicht wird durch die große Aufregung um das Thema doch noch einmal darüber nachgedacht.“

