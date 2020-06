Kopp neuer Vize von Hessenmetall

Darmstadt.Die in der Bezirksgruppe Darmstadt und Südhessen von Hessenmetall organisierten Mitglieder wählten Claus Lau (Bosch Rexroth AG, Erbach) bei ihrer Mitgliederversammlung am Montag für weitere zwei Jahre zum Vorsitzenden des Vorstands. Achim Kopp, Geschäftsführer der Kopp Schleiftechnik GmbH in Lindenfels-Winterkasten, wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden der Bezirksgruppe gewählt.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie mit umfassenden Kontaktbeschränkungen konnte die Mitgliederversammlung nicht im Frühjahr als Präsenzveranstaltung in Darmstadt stattfinden sondern wurde jetzt online abgehalten. Zu den weiteren für zwei Jahre gewählten Vorstandsmitgliedern gehört aus dem Verbreitungsgebiet des Bergsträßer Michael Geil (Sirona Dental Systems GmbH, Bensheim). Dem ebenfalls auf zwei Jahre gewählten Mitgliederrat gehören als Vertreter der Bergstraße Angelika Peter (Synventive Molding Solutions GmbH, Bensheim) sowie Thomas Feller (DFS Maschinenbau GmbH, Lorsch) an.

Der Verband der Metall- und Elektro-Unternehmen Hessen e.V. (Hessenmetall) ist Tarifvertragspartei sowie arbeitsrechtliche Vertretung. Darüber hinaus vertritt Hessenmetall die gesellschafts- und sozialpolitischen Interessen.

In seiner Bezirksgruppe Darmstadt und Südhessen berät und vertritt der Arbeitgeberverband über 150 Unternehmen mit 36 000 Beschäftigten. red

